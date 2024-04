Basta 3 ingredientes para fazer o limpa tudo, solução forte contra as sujeiras

Vai ser muito simples ter um multiuso em casa, principalmente para limpar estofados

Anna Júlia Steckelberg - 13 de abril de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Você sabe fazer um limpa tudo?

É comum encontrarmos esses produtos de multiuso nas prateleiras do supermercado, cada um com suas especificações e alguns até mesmo com preços absurdos.

O único problema disso tudo é que, normalmente, nem sempre eles entregam aquilo que prometem, ou seja, uma limpeza eficiente contra manchas, gordura e sujeiras em geral.

Foi pensando nisso que fomos atrás de alternativas baratas e eficazes para fazer o seu próprio multiuso!

Basta 3 ingredientes para fazer o limpa tudo, solução forte contra as sujeiras:

No Youtube, O Perito da Limpeza, canal que já acumula mais de 80 mil inscritos, é administrado por José Severino e em um vídeo que viralizou ele nos ensina como fazer um produto mágico para limpar qualquer superfície, desde tapetes, sofás e poltronas.

O vídeo, que já atingiu milhares de visualizações, é um o passo a passo é muito simples!

Para isso vamos precisar misturar detergente, álcool e água em um borrifador.

Depois é a hora da ação! Pulverize a mistura nas superfícies e esfregue com uma escova fina.

Finalize como preferir e voilà! Tudo limpinho novamente! Veja o vídeo e aprenda!

