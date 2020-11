Uma discussão boba em uma rua da Vila Formosa, bairro da região Leste de Anápolis, quase terminou em tragédia na tarde de quarta-feira (04).

É que, enquanto conversava com um colega na porta de casa, o pai de uma criança embarcou em um troca de ofensas e xingamentos com outro morador, que não foi identificado.

O conflito foi se agravando e tomou proporções físicas. Contrariado, o suspeito deu meia volta e buscou o Volkswagen Gol que estava estacionado no quarteirão.

Em posse do veículo, ele avançou em direção à calçada para acertar a moto do pai da menina, mas acabou atropelando, também, a garotinha no processo.

Após ver as consequências da ação, o homem tentou escapar rapidamente, mas foi atrasado por vizinhos que presenciaram a cena e partiram para cima dele.

A única saída encontrada por ele foi abandonar o carro no próprio local e fugir a pé.

Desesperado, o genitor colocou a criança em cima da moto, que também foi danificada, e a levou às pressas para a UPA da Vila Esperança.

Posteriormente, ela foi encaminhada à UPA Pediátrica. O Portal 6 apurou que, apesar de sofrer algumas pequenas lesões na região das pernas, a menina passa bem.

A Polícia Militar (PM) realizou um patrulhamento na região, porém, não conseguiu localizar o responsável, que ainda se encontra foragido.