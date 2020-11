Policiais militares precisaram se deslocar até um ponto de ônibus, no Residencial Santo Antônio, região Leste de Anápolis, nesta quarta-feira (04), para atender mais um caso grave de violência doméstica.

No local, a vítima contou que se desentendeu com o companheiro e, ao receber uma ameaça de que iria apanhar, decidiu ir embora.

A mulher, que tem 52 anos, afirma que estava determinada a entrar no transporte coletivo e ir até a delegacia para denunciá-lo. No entanto, teria sido alvo de um soco nas nádegas enquanto subia no ônibus.

Neste momento, o companheiro, de 41 anos, teria tentado intimidá-la mais uma vez, dizendo: “você vai ser só minha e de mais ninguém”.

Testemunhas viram que uma viatura da Companhia de Policiamento Especializado (CPE) passava pelas proximidades e pediram ajuda para deter o homem. Em seguida, mais policiais chegaram para acompanhar o caso.

O casal teve de ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para um exame de corpo de delito e, após ser levado para a Central de Flagrantes, o agressor foi autuado por lesão corporal dolosa e ameaça.