Após receberem uma denúncia anônima, policiais do 4º BPM tiveram de se deslocar ao bairro Paraíso, na região Sudoeste de Anápolis, nesta quinta-feira (05), para socorrer uma adolescente de 14 anos.

No local, encontraram a garota com vários hematomas pelo corpo. Ela contou que havia sido espancada pelo pai com um pedaço de pau.

O motivo? O genitor teria ficado furioso pelo fato de a filha ter chegado em casa de madrugada, depois de passar a noite em uma festa que não tinha autorização para ir.

Os militares pediram apoio do Conselho Tutelar para que a adolescente fosse levada ao Instituto Médico Legal (IML) para um exame de corpo de delito.

Para retirá-la da casa, porém, ainda precisaram fazer uso de uma ferramenta. É que a porta da residência estava trancada com uma corrente e a garota acabou presa lá dentro.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica, e deverá ser investigado pela Polícia Civil.