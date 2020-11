Uma dupla de policias militares foram obrigados a realizar um salvamento digno de filmes de ação no final da noite deste sábado (07) no trevo do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

Isso porque uma carreta, que levava um enorme carregamento de produtos de limpeza, contornou a pista em velocidade excessiva e começou a tombar, jogando as mercadorias na rua e em direção às pessoas que passavam por lá.

Foi neste momento que os PM’s agiram rapidamente e de forma heroica, se jogando por cima dos civis e esquivando dos produtos que vinham em alta velocidade.

A ação foi pontual e evitou que alguém fosse ferido. Ao questionar o motorista do veículo, os militares logo constataram que se tratava de um possível caso de embriaguez ao volante.

O que foi confirmado após a realização do teste do bafômetro, em que o condutor atestou 0,92 mg/L, muito acima dos 0,34 que caracterizam crime, conforme a legislação brasileira.

Sendo assim, ele foi encaminhado à Delegacia Central, para a confecção do auto de prisão em flagrante pelo crime de dirigir sob a influência da bebida.

Posteriormente, o Corpo de Bombeiros foi acionado no local para auxiliar na remoção do veículo. Junto da corporação, uma viatura realizou a vistoria no local para garantir que nenhuma mercadoria fosse furtada.