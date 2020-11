Mesmo com um cenário econômico desafiador, em setembro o Sicredi superou a marca de mais de R$ 100 bilhões em depósitos e fundos de investimento, o que representa um crescimento de 43% na comparação com o montante verificado em dezembro de 2019. A alta foi puxada por depósitos a prazo, que somou um valor total de aproximadamente R$ 54 bilhões, seguido por depósito de poupança (R$ 20,7 bilhões), depósito à vista (R$ 20,7 bilhões), carteira de fundos de varejo (R$ 3,8 bilhões) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCA, R$ 2,2 bilhões).

Ainda na comparação com o desempenho verificado em dezembro de 2019, destaca-se o crescimento de 115% nos investimentos em LCA e o aumento de 29% na quantidade de investidores vinculados à instituição. O resultado expressa a confiança que os associados têm nas cooperativas do Sicredi, localizadas em 23 estados do país e no Distrito Federal, na sua solidez e também é um reflexo de seu empenho em melhorar a saúde financeira deste público, com orientações e ofertas seguras em investimentos.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 23 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.