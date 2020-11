Alexandre Correa, marido de Ana Hickmann, revelou na noite desta terça (10), por meio de suas redes sociais, que está com câncer no pescoço. Em vídeo publicado no Instagram, o empresário disse que passou por uma cirurgia no dia 17 de outubro para a retirada de um linfonodo e recebeu o diagnóstico de que era um tumor em metástase.

“O tumor estava [no pescoço], entre embaixo do maxilar e a base do crânio, bem grande, já em estado de metástase. Ele foi retirado inteiro, com sucesso”, disse. Correa também afirmou que tem feito sessões diárias de radioterapia, e uma vez por semana é submetido à quimioterapia.

“Passo bem, graças a Deus, estou conseguindo cuidar da minha família, dentro do possível. Claro que a Ana, sendo Ana, assumiu grande parte das minhas obrigações, muito valente, muito aguerrida essa minha esposa. Mas, pelo menos, estou conseguindo resolver algumas coisas, me dividindo entre o hospital, a empresa e a função de ser pai”, disse ele. O casal tem um filho, Alexandre, 6.

“Estou otimista. Só nos dias de quimioterapia a gente fica muito avariado […] Estou com otimismo, forte, vou vencer […] Os que gostam de mim, torçam por mim. Os que não gostam, marreta, comemora”, concluiu.