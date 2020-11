O Instituto Tecnológico do Estado de Goiás (Itego) Governador Onofre Quinan, localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), está com inscrições abertas para 19 cursos gratuitos de qualificação.

Os interessados devem entrar em contato com a instituição para obter todas as informações referentes às turmas pelo WhatsApp (62) 9 9418-8027.

É também por esse mesmo número que os candidatos terão de fornecer uma série de documentos para efetivação da matrícula.

Estão sendo ofertadas um total de 570 vagas para as seguintes turmas:

Informática Básica – 100 vagas

Técnicas de Vendas – 35 vagas

Secretariado Básico – 25 vagas

Auxiliar Administrativo – 50 vagas

Atendente de Caixa – 26 vagas

Gestão de Micro Empresa – 20 vagas

Qualidade do Atendimento – 20 vagas

Internet para a Melhor Idade – 25 vagas

Planilha Eletrônica Excel – 20 vagas

Auxiliar de Recursos Humanos – 23 vagas

Assistente de Recursos Humanos – 25 vagas

Operador de Supermercado – 30 vagas

Assistente Administrativo – 25 vagas

Libras Básico – 30 vagas

Cuidador Infantil – 25 vagas

Cuidador de Idosos – 23 vagas

Operador de Caixa – 23 vagas

Assistente de Logística- 20 vagas

Inglês básico – 25 vagas