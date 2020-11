Deputado estadual e candidato a prefeito de Anápolis pelo PT, Antônio Gomide esteve no Colégio Galileu no início da tarde deste domingo (15) para depositar o voto dele na urna eletrônica.

Em entrevista à imprensa, o postulante afirmou ter feito questão de estar em contato com o eleitor, mesmo com o afastamento social, e que acredita que os eleitores estão bem esclarecidos para votar com consciência.

“Fizemos muitas carreatas e lives. Entendo que o eleitor está votando consciente. Acho que isso que é importante. É a forma que podemos acabar com o discurso de ódio e fazer da cidade tranquila, como sempre convivemos aqui, como tivemos oportunidade de fazer na nossa gestão”, disse.

O candidato também conta que deseja estar no segundo turno e acredita que isso acontecerá com facilidade.

Questionado sobre o fato de ter apresentado uma queda considerável nas últimas pesquisas, Gomide alega que já era esperado.

“A eleição está polarizada e a polarização é em cima de uma administração. A estrutura, a força com que jogaram no final da campanha já era esperado. O importante é que chegamos bem nas pesquisas para disputar o segundo turno”, defendeu.

“Nós vamos ter horários iguais de TV e podemos comparar aquilo que fomos enquanto prefeito com aquilo que se tem hoje”, finalizou.