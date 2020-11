A Blue Money Correspondente Financeira, em Anápolis, é a única autorizada oficial do município a atender pela DHL, empresa mundial de envios e patrocinadora da Fórmula 1.

Por meio da DHL, é possível enviar produtos e documentos para todos os estados brasileiros com muito mais agilidade e segurança.

E não para por aí. Se tratando de envios internacionais, a empresa continua garantindo a entrega em tempo hábil, mas tem ainda outro diferencial: os preços mais acessíveis do mercado.

Para os Estados Unidos, por exemplo, documentos com até 500g custam apenas R$ 130 para serem mandados, enquanto caixas de até 1 Kg têm o valor aproximado de R$ 170,00.

Já para França, enviar documentos com até 500g sai por apenas R$ 160,00. Outras cotações, para pesos diferentes e outros locais, podem ser feitos diretamente com a Blue Money pelo WhatsApp (062) 99431-5432!

A melhor parte é que os clientes não precisam se preocupar em ficar se deslocando pela cidade com pacotes ou documentações importantes. Toda a coleta é feita no conforto do lar.

Em tempo

Pensando naqueles que trabalham com vendas e utilizam plataformas como Mercado Livre e OLX, a Blue Money oferta descontos ainda mais especiais.

Para saber mais, basta entrar em contato com a empresa por meio do WhatsApp (062) 99431-5432.

Mais informações sobre os envios da DHL, através da Blue Money, basta acessar o Instagram @bluemoneycorrespondente.