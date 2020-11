O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado nesta segunda-feira (16) para conter um incêndio em um carro, às margens da rodovia BR-414, na zona rural de Anápolis.

A motorista, uma mulher de 40 anos, contou à corporação que precisou parar no acostamento depois de desconfiar que o carro estaria com defeito na seta.

Depois de olhar tudo, ela foi retornar com o carro e percebeu que havia muita fumaça. Por isso, teve de se afastar às pressas para se proteger.

Em pouco tempo, o fogo consumiu todas as partes do veículo e os bombeiros tiveram de usar 400 litros de água para conter as chamas.

Fotos retiradas no local mostram a dimensão do incêndio, que ficou completamente destruído.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, ninguém ficou ferido.