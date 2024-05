Jovem de 18 anos fica preso dentro do carro após ser atingido em cheio e abandonado na rua

Após a colisão, passageiros do outro veículo saíram a pé e sem prestar socorro. Autoridades encontraram latinhas de cerveja no carro

Samuel Leão - 17 de maio de 2024

Capotamento após batida, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

No começo da madrugada desta sexta-feira (17), um motorista colidiu, em alta velocidade, contra outro carro, causando um capotamento. Ele ainda teria fugido do local sem prestar socorro. O caso aconteceu no bairro Calixtolândia I Etapa, em Anápolis, e ambos os carros foram apreendidos.

Por volta de 00h30, um jovem de 18 anos trafegava em um Peugeot 207 de cor preta, pela rua Contorno. Ao passar por uma esquina, um Celta amarelo veio pela avenida Sócrates Mardocheu Diniz e o atingiu com tudo.

O para-choque do carro acertou em cheio uma das rodas da direita do outro veículo e, pelo impacto, devido à alta velocidade, o Peugeot capotou várias vezes. Após girar, o automóvel parou com as quatro rodas voltadas para cima, junto ao meio fio.

Segundo o jovem, ele ficou preso no carro e viu duas pessoas saírem do outro veículo, uma delas aparentemente com um ferimento na cabeça. Após chutar a porta, ele conseguiu se desvencilhar e saiu do Peugeot.

O Celta, que teve apenas danos na parte da frente, foi abandonado pelos ocupantes, que fugiram do local sem prestar socorro. No interior do veículo, continha latas de cerveja. A Polícia Militar (PM) foi acionada e colheu o depoimento da vítima.

Com o relato do caso, eles verificaram que o jovem não possui habilitação e estava com o licenciamento do carro vencido. Assim, os dois veículos foram levados para o pátio, onde permanecem até que as situações sejam regularizadas.

O caso foi registrado como capotamento e omissão de socorro, visto que os envolvidos fugiram sem sequer verificar se o jovem havia se ferido. A situação deverá ser investigada pela Polícia Civil (PC).