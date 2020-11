A secretária municipal de Educação, Sonja Maria Lacerda, concedeu uma coletiva de imprensa na manhã desta quinta-feira (19) para lançar o Zap da Educação.

O objetivo da ferramenta, que já estará disponível para uso a partir desta sexta-feira (20), é auxiliar os pais que precisam cadastrar os filhos na creches infantis I, II, III para o ano de 2021.

Segundo a secretária, o lançamento estava previsto para janeiro, mas a antecipação foi feita para acabar com uma Fake News de que o município estaria parando de ofertar essas modalidades de ensino.

“Estamos aqui para mostrar que estamos é ampliando as vagas. [O Zap da Educação] é uma ferramenta inovadora que está sendo utilizada na Saúde e Social. Trazemos para Educação para que os pais tenham mais comodidade para fazer a matrícula de forma online”, explicou.

Questionada pelo Portal 6 sobre o retorno das aulas presenciais, Sonja afirmou que existe uma comissão definindo quando as crianças voltarão para as salas de aula. No entanto, já existe a previsão de que o ano letivo comece em 25 de janeiro.

“Neste segundo semestre publicamos uma portaria onde existe uma comissão com a Secretaria de Saúde, de Educação, Ministério Público, conselho de diretores, diretores de escolas privadas e sindicatos. Estamos numa discussão contínua e coletiva sobre as aulas presenciais”, explicou.

“Temos previsão de início das aulas para 25 de janeiro. Lembrando que a decisão de como vai ser o retorno, se presencial, híbrido ou se vai continuar online, vai ser decidido coletivamente por essa comissão. Essa é uma decisão coletiva, responsável e preocupada com a vida da população, dos nossos estudantes e dos pais”, acrescentou.

O Zap da Educação pode ser acessado por meio do site da Prefeitura de Anápolis e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Cronograma

Durante a coletiva, a secretária também divulgou como será o cronograma para as matrículas dos novos alunos das creches infantis I, II e III pelo Zap da Educação. Confira:

20/11 a 04/12 – Novos cadastros para 2021

07/12 – Publicação dos cadastros aptos para validação

08/12 a 22/12 – Apresentação da documentação comprobatória dos cadastros aptos

23/12 a 12/01 – Validação dos cadastros aptos para vagas para vaga

18/01 a 22/01 – Efetivação da matrícula para os contemplados com a vaga.

Para a Educação Infantil na modalidade pré-escola infantil IV e V até o 9º ano, a pré-matrícula dos novatos acontecerá entre 23 de novembro e 22 de dezembro, sendo que o link será disponibilizado pelo Portal da Educação.

Ao todo, de acordo com Sonja, a ampliação para 2021 é de mais de mil vagas e os pais que precisarem de mais informações podem entrar em contato pelos telefones do Departamento de Inspeção. São eles: (62) 3902-2758 ou 3902-1379.

Veja a entrevista coletiva na íntegra