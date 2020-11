Em desabafo, enviado à reportagem do Portal 6 no final da tarde desta quinta-feira (19), Michelle Pires comentou a liberação judicial de Christiano Mamedio, responsável pelo acidente que tirou a vida do filho, Emanuel Pires, adolescente de apenas 15 anos.

No registro, a mãe lamenta a saída da prisão, mas adiantou que já esperava algo do tipo “uma hora ou outra”.

Michelle destacou também que podem até haver momentos em que o sentimento de impotência vem à tona, como o de agora, mas que “nunca devem haver momentos em que deixamos de protestar”.

“Minha luta continua para que ele não fique impune e enfrente um júri popular”, afirmou a emocionada mãe.

“Claro que gostaria que ele ficasse preso por tempo indeterminado, mas considero que o fato dele ter ficado 46 dias preso já foi um passo para o começo de uma mudança”, ressaltou esperançosa.

Em trecho comovente, a mãe também fez questão de mencionar o caráter de Emanuel e história que ele deixou para trás porque, segundo ela, é o que a deixa em paz.

“Com 15 anos de idade, o Emanuel deixou um legado que você [Christiano] nunca deixará. Aos 34 anos, você só é motivo de desgosto e decepção para a família e para a sociedade”.

“Mas o meu filho não, ele morreu deixando um legado e sendo um exemplo. Exemplo de humanidade, coisa que o senhor sequer sabe o que significa”, afirmou orgulhosa.

O vídeo completo, com todo o relato, pode ser assistido a seguir.

Em tempo

Christiano foi preso em flagrante no dia 03 de outubro, quando, enquanto dirigia sob influência de bebida álcoolica, furou o sinal vermelho e matou duas pessoas na Avenida Brasil Sul, entre elas, Emanuel.

Eurípedes Tomé da Costa, de 26 anos, foi a outra vítima fatal da colisão com a VW Amarok de Christiano, que, conforme confirmação da perícia, estava a mais de 100km/h no momento do acidente.

