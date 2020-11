Homem negro, João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foi espancado até morte por dois brancos, na noite desta quinta-feira (19), em uma unidade do Carrefour, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Ocorrido na véspera do Dia da Consciência Negra, celebrado nesta sexta-feira (20), o caso já é um dos assuntos mais comentados nas redes sociais, principalmente no Twitter.

Ocultação de cadáver,maus tratos aos animais,racismo,espancamento e morte…esses são os princípios da rede Carrefour!#VidasNegrasImportam #CarrefourAssassino

ATE QUANDO ? — @leandroreis (@leandro09495872) November 20, 2020

Em pleno Dia da Consciência Negra, a minha cidade, Porto Alegre da o pior exemplo para o mundo. Inacreditável e revoltante! O assassinato deste cidadão no Carrefour acabou com o meu dia. #VidasNegrasImportam #Basta — Guga Stefanello (@GugaStefanello) November 20, 2020

No dia da Consciência Negra, um homem negro de 60 anos é morto por seguranças do Carrefour no Rio Grande do Sul. Infelizmente pra maioria dos brasileiros hoje é apenas um feriado pra não trabalhar pq justamente o que nos falta é CONSCIÊNCIA. — TRiGGa (@8FRD) November 20, 2020

Toda a ação violenta foi gravada e já está circulando pela internet, causando extrema indignação nos usuários. Veja:

Homem negro morre após ser espancado em unidade do Carrefour, no RS pic.twitter.com/OVAt7yWqgw — Portal 6 (@portal6anapolis) November 20, 2020

Ao G1, a brigada militar do Rio Grande do Sul informou que o espancamento teve início depois que a vítima teria se desentendido com uma funcionária do Carrefour, que acionou a segurança.

O caso, inicialmente, está sendo tratado pela investigação como homicídio qualificado.

Os dois suspeitos do crime, de 24 e 30 anos, foram presos em flagrante. Um é segurança da loja e está detido em um prédio da Polícia Civil. O outro é um policial, que não estava de serviço e foi levado para um presídio militar.

Em nota, o Carrefour lamentou a morte de João e afirmou que iniciou uma apuração interna. Chamou também a agressão de ato criminoso e alega que vai romper o contrato com a terceirizada que responde pela vigilância do local.

Outras polêmicas

Não é a primeira fez que o Carrefour é palco de escândalos. Em agosto deste ano, o hipermercado também foi fortemente criticado após o representante de vendas Moisés Santos morrer dentro de uma unidade, no Recife.

Na ocasião, viralizou uma imagem que mostrava o corpo do trabalhador coberto por guarda-sóis e cercado por caixas, tapumes e engradados de cerveja, enquanto o estabelecimento continuava funcionando normalmente.

Este episódio também trouxe à tona a cadela Manchinha, que era alimentada por clientes e funcionários do hipermercado de Osasco (SP) e foi morta a pauladas por um segurança, em dezembro de 2018.

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), poucos meses depois, firmou até um termo de compromisso com o Carrefour e o município de Osasco para pagar uma quantia de R$ 1 milhão em função dos maus-tratos.