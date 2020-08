A morte do representante de vendas Moisés Santos, no hipermercado Carrefour do bairro da Torre, no Recife, ocorrida nesta terça-feira (18), já é um dos assuntos mais comentados do Twitter.

Internautas ficaram revoltados após ser divulgada uma imagem que mostra que o corpo do trabalhador foi coberto por guarda-sóis e cercado por caixas, tapumes e engradados de cerveja, enquanto o estabelecimento continuou funcionando normalmente.

Essa história do Carrefour faz a gente pensar sobre o quanto esse sistema esmaga a vida das pessoas. Como assim um funcionário morre – trabalhando – e pra não fechar a loja, escondem o corpo com guarda-sóis? Normalizar uma situação dessas é perder de vez a empatia, a humanidade. — Carina Vitral (@carinavitral) August 19, 2020

O caso do senhor Moisés Santos, promotor que faleceu ontem dentro de um Carrefour em Recife, e teve o corpo ESCONDIDO dentro da loja das 8 ao meio dia (pq não podia perder horas de lucro),é o retrato de como o trabalhador é visto no Brasil. Um mero número. — Ezequiel Bitencourt (@EzequielBitenc6) August 19, 2020

Tô aqui lendo essa notícia do Carrefour de Recife que escondeu o cadáver de um funcionário dentro da loja debaixo de guarda-sóis e continuou com a loja aberta…

QUE DIABO É QUE ESSAS PESSOAS TEM NA CABEÇA? EU TO TAO CHOCADA QUE NAO ACHEI PALAVRAS PARA EXPRESSAR — Gabriela Meira (@gabiiimeira) August 19, 2020

O Instituto Médico Legal (IML) ainda teria demorado mais de três horas para chegar e fazer o recolhimento do cadáver. Em nota, o Carrefour afirmou que a causa da morte foi infarto.

Para responder os tantos comentários indignados, o hipermercado primeiro lamentou a morte de Moisés. Em seguida, afirmou que alterou os protocolos para que as lojas sejam fechadas em situações como essa.

@peamonteiiro O inesperado falecimento do Sr. Moisés Santos, vítima de um infarto, foi muito triste para nós do Carrefour. Sentimos muito e, por conta do ocorrido, revisitamos os protocolos para implementar a obrigatoriedade de fechamento das lojas para fatalidades como essa. — Carrefour Brasil (@carrefourbrasil) August 18, 2020

Em outros twites, disse também que está à disposição para dar assistência para a família dele e que o falecimento foi um fato muito triste e inesperado.

Oi. O falecimento do Sr. Moisés, vítima de um infarto, foi um triste e inesperado acontecimento para nós. Mudamos o protocolo e, a partir de agora, fecharemos às lojas em casos como esse. Estamos à disposição para apoiar a família neste momento. — Carrefour Brasil (@carrefourbrasil) August 19, 2020

Em tempo

Nas redes sociais, o episódio fez com que muitos lembrassem que não é a primeira vez que o Carrefour se envolve em escândalos.

Isso por causa da cadela Manchinha, que era alimentada por clientes e funcionários do hipermercado de Osasco (SP) e foi morta a pauladas por um segurança, em dezembro de 2018.

Funcionário do @carrefourbrasil morre dentro da loja, e colocam guarda-sol para cobrir o senhor. Já não basta matar cachorro de forma cruel, agora pouco se importam com o funcionário.

Empregado no @carrefourbrasil é somente um número.#carrefour — Flávio Demattio (@FlavioDemattio) August 18, 2020

Não perdoem o Carrefour. O supermercado que escondeu o corpo de um de seus funcionários morto no chão com meia dúzia de sombrinhas e papelão, mas não fechou a loja.

Carrefour que também permitiu que um cachorro fosse brutalmente morto dentro outra loja. — dona marocas (@euraissac) August 19, 2020

Agr percebemos que o Carrefour não trata bem os animais nem os funcionários — Girassol Alegre (@AlegreGirassol) August 19, 2020

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP), poucos meses depois, firmou até um termo de compromisso com o Carrefour e o município de Osasco para pagar uma quantia de R$ 1 milhão em função dos maus-tratos.