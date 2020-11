A cidade de Silvânia, distante 50 km de Anápolis, está revoltada, em luto e clamando justiça pela morte de Frediani Claiton Izidio da Silva, de 15 anos.

O adolescente foi assassinado em frente a um bar, na noite de sexta-feira (20), no Bairro das Pedrinhas, por um guarda municipal.

Segundo a Polícia Civil (PC), o homem, identificado como sendo William Vitor Pinto, atua em Goiânia e até o início da noite deste sábado (21) ainda estava foragido.

Frediani foi atingido com tiros no pescoço e no ombro. A PC apurou que William estava embriagado e momentos antes do crime havia discutido com outro homem no bar.

O adolescente, que morreu na hora, estava apenas de passagem no local com outros amigos. Eles nada tinham a ver com a briga.