Em Anápolis,a Black Friday da pandemia foi tranquila. Apesar do pico de movimentação nas lojas do Centro na tarde desta sexta-feira (27), não houve incidentes com aglomerações nem registro de filas quilométricas e disputa por produtos nas platereiras.

Por outro lado, o Procon Municipal precisou entrar em ação. “Em alguns casos, tivemos denúncias de que a oferta anunciada não estava querendo ser cumprida pelo fornecedor e o consumidor tem direitos claros estabelecidos pelo CDC [Código de Defesa do Consumidor]”, lembrou Robson Torres, diretor da órgão, em conversa com o Portal 6.

Segundo ele, uma van da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor ficou estacionada do início ao fechamento das lojas na Praça Bom Jesus para, além de facilitar denúncias sobre abusividades ligadas à Black Friday, também informar, orientar e educar quem foi às compras.

“Muitos querem participar da Black Friday, mas acabam participando da Black Fraude. Distribuímos uma cartilha por toda a semana e hoje intensificamos ainda mais a distribuição”, explicou Robson Torres, que enviou fiscais aos estabelecimentos para alertar que haveria multa para quem aplicasse “metade do dobro” nos preços.

Para os consumidores, o Procon aconselhou in loco a respeito da necessidade de avaliação da saúde financeira na hora da compra. “Ainda que façamos a adesão a um preço verdadeiramente promocional, se usarmos o cheque especial, pagarmos o mínimo do cartão ou fazermos empréstimos, o barato pode sair é caro”, elencou.

Veja as imagens que marcaram a Black Friday da pandemia em Anápolis:

