Uma enfermeira da UPA Pediátrica, identificada como Jéssica Caetano Morais da Mota, teve de ser levada ao Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) após se envolver em um grave acidente, na noite desta quinta-feira (03), no DAIA.

A vítima estava em um Fiat Pálio quando perdeu o controle da direção e capotou várias vezes. O carro ainda caiu em um barranco de aproximadamente três metros, atrás da fábrica da CAOA.

Quando a Polícia Militar chegou ao local, Jéssica gritava de dor, estava nervosa e tinha sangue espalhado pelo corpo.

Acionado, o Corpo de Bombeiros apareceu em quatro minutos e precisou usar a força para destravar a porta amassada do veículo e conseguir retirá-la lá de dentro. O carro teve perda total.

Noivo de Jéssica, Sérgio Vitor contou que a situação dela é bem delicada e a família aguarda para transferi-la para um hospital em Goiânia.

“Minha noiva capotou o carro por volta das 19h eu fui saber que estava internada por volta das 20h30. Viemos pra cá [para o HUANA] e ela estava em procedimento cirúrgico porque teve várias escoriações pelo corpo, quebrou a mão, cortou fundo a cabeça, cortou a perna e teve um vazamento de água no pulmão”, contou ao jornalista Jonathan Cavalcante, da Rádio São Francisco.

“Ela fez uma drenagem torácica e está com dreno. A situação mais grave é que teve uma ruptura na aorta, no coração, e quando saiu da cirurgia do dreno o médico informou que precisaria transferir ela para Goiânia. A mãe dela conseguiu a transferência na madrugada, mas até agora, às 08h20, ainda não arrumaram uma ambulância”, acrescentou Sérgio.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com o HUANA, que emitiu boletim médico na manhã desta sexta (04) confirmando que o quadro clínico dela é grave e estável.