A Polícia Civil de Anápolis deflagrou, na noite desta quinta-feira (03), a Operação Legalidade para fiscalizar estabelecimentos comerciais com possíveis irregulares que poderiam expor à população a uma série de crimes.

Por volta das 23h, com apoio da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, Postura e Juizado de Menores, as equipes estiveram no “Boteco do Seu João”, um famoso bar da rua Dr. James Fanstone, na Cidade Universitária. O estabelecimento é tradicionalmente frequentado por estudantes.

No local, foram encontrados vários adolescentes fazendo uso de bebidas alcóolicas e haviam aproximadamente 200 clientes.

Nenhum deles estava respeitando qualquer regra contra disseminação da Covid-19, como distanciamento social ou uso de máscaras e álcool em gel.

O gerente do estabelecimento, de 28 anos, precisou ser encaminhado à Central de Flagrantes para o registro de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por infração de medida sanitária preventiva.

Já os menores que estavam bebendo no local também foram levados e entregues aos cuidados dos pais e do Conselho Tutelar.

No Twitter, teve até usuário que soube da situação e agradeceu por não estar no local quando tudo aconteceu para não ‘virar notícia no Portal 6‘.