Equipe do Corpo de Bombeiros precisou se deslocar até o Parque dos Pirineus, região Norte de Anápolis, nesta sexta-feira (04), para socorrer às pressas um ciclista que foi vítima de atropelamento.

Quem prestou o primeiro atendimento ao homem foi um policial militar de folga, que passava pelo local quando viu o desespero de populares em busca de ajuda.

O ciclista tinha várias lesões pelo corpo, sangramento no rosto e estaria tendo convulsões. Quando os bombeiros chegaram, também constataram uma fratura na perna e um traumatismo craniano.

Acionada, a Polícia Militar descobriu junto às testemunhas que o motorista de um Ford Belina bateu na traseira da bicicleta, arremessou a vítima contra o meio fio e fugiu sem parar para prestar nenhum tipo de socorro.

Enquanto os bombeiros levavam a vítima para o Hospital de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA), os militares iniciaram um patrulhamento para localizar o autor do crime.

E assim aconteceu. Em pouco tempo o motorista foi encontrado. Ele tem 64 anos e apresentava tanto sinais de embriaguez que não conseguia ficar em pé e nem mesmo conversar.

Levado até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o teste do bafômetro acusou que ele tinha 1,51 mg/L de álcool no organismo, que equivale a cerca de quatro vezes mais do que a tolerância criminal.

Na Central de Flagrantes, o motorista foi autuado por embriaguez ao volante, lesão corporal no trânsito e por se afastar do local do acidente.

A reportagem do Portal 6 entrou em contato com o HUANA, que divulgou boletim médico informado que a vítima está consciente e orientada e o quadro clínico é considerado estável.