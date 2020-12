Ventos de aproximadamente 10 km/h atingiram Anápolis durante a chuva no início da tarde deste sábado (05), segundo o Climatempo.

Mas apesar de leve, as rajadas provocaram a queda de uma árvore na Rua 1º de Maio, no Centro. O Corpo de Bombeiros foi acionado e fez a retirada dos galhos, que obstruíram a via.

Ao Portal 6, a corporação informou que a queda não provocou transtornos no trânsito nem feridos.

Esse foi o único registro de ocorrência relacionado a chuva e o Corpo de Bombeiros segue em monitoramento.

A previsão é que ela retorne neste domingo (06) com pancadas isoladas nos períodos da tarde e da noite. A mínima esperada é de 18º e a máxima de 27ºC.