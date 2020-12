O olhar atento de um policial militar de folga terminou com a apreensão de mais de 20kg de drogas e dois homens presos, no final da noite desta sexta-feira (04), no Parque Calixtópolis, em Anápolis.

É que o agente estava passando pela Avenida Pedro Ludovico quando viu dois suspeitos trocando entorpecentes e decidiu acionar uma viatura da Força Tática Municipal enquanto seguia um deles com o carro.

Quando a corporação realizou a primeira abordagem, encontrou com o homem, de 32 anos, dois tabletes de maconha e dinheiro. Ele contou com quem tinha pego a droga e levou a equipe até o endereço do traficante.

Assim que chegou no local, os policiais perceberam que o outro suspeito tentou fugir pulando o muro, por isso deram uma ordem de parada para que ele abrisse o portão. E assim aconteceu.

Dentro da casa dele, que tem 27 anos, foram apreendidos mais seis tabletes de maconha de dentro de um armário de comida, além de outros dois tabletes no carro, 15 porções em um baú do quarto, duas balanças de precisão, três cadernos de anotação, dinheiro e um rolo de papel filme.

Questionado, o rapaz afirmou que fazia o armazenamento e distribuição da droga em Anápolis para uma pessoa que mora no Sul do país.

Os dois foram levados à Central de Flagrantes e autuados por tráfico de drogas, que é inafiançável. A mulher de um deles, que tem filhos pequenos, também precisou ser levada como testemunha e as crianças tiveram de ser deixadas com um amigo da família.