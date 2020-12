O final da noite desta sexta-feira (04) foi de muito sofrimento e desespero para os moradores do bairro Santo Antônio, região Leste de Anápolis, que perderam uma vizinha repentinamente.

Policiais militares foram acionados e, quando chegaram no endereço, encontraram a vítima, de 51 anos, caída no chão. Ao lado dela estava o marido, que tem a mesma idade e aguardava ansioso a chegada do socorro.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local, mas mulher á não tinha mais sinais vitais. Por isso, a equipe pôde apenas constatar o óbito.

Aos policiais, o marido contou que saiu de casa por volta de 13h30 e a esposa estava bem. Quando retornou, por volta de 23h15, ela já estava no chão.

O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento do corpo e os policiais orientaram o homem a procurar a delegacia para solicitar um exame cadavérico.

Como a mulher não tinha qualquer sinal de violência, o caso foi registrado como morte natural.