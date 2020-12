A Universidade Federal de Goiás (UFG) está com um processo seletivo aberto com 500 vagas para receber novos alunos nas graduações de Biblioteconomia (Bacharel) e Matemática (Licenciatura).

Ao todo, são 250 vagas para cada curso e os interessados poderão ingressar por meio de desempenho do Enem, sendo que os candidatos podem escolher entre as edições de 2009 a 2019, ou através de uma prova de conhecimentos.

Estão sendo ofertadas exclusivamente para o Polo de Anápolis um total de 50 vagas para o curso de Biblioteconomia.

Os interessados devem ser inscrever até a próxima terça-feira (08), no site do Centro de Seleção da UFG. Quem optar pela prova presencial ainda deve observar a taxa de inscrição de R$ 80.

A avaliação será aplicada no dia 10 de janeiro, em Catalão ou Goiânia, e serão tomados todos os cuidados contra a Covid-19. Já as aulas estão previstas para começar no primeiro semestre de 2021.

Mais informações estão no edital.