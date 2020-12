O final da tarde deste domingo (06) foi de horror no Residencial Idelfonso Limírio, bairro localizado no extremo da região Leste de Anápolis.

É que uma briga, que começou no trânsito, acabou terminando em invasão de uma festa e morte.

O Portal 6 apurou que o carro do autor, que tem 44 anos, colidiu com outro veículo que pertencia à uma das pessoas que estavam na confraternização.

Como a situação não foi resolvida no local do acidente, o homem conseguiu localizar onde estava o automóvel e entrou na residência para cobrar satisfação.

Após luta corporal entre o motorista e alguns componentes da festa, o primeiro desferiu diversos disparos que acertaram três pessoas do sexo masculino.

Uma delas, Reginaldo de Jesus Lima, de 34 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

As outras duas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhadas conscientes e orientadas para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA). Nenhum corre risco de morte.

Em conversa com a reportagem do Portal 6, o delegado Wllisses Valentin, titular do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) da Polícia Civil, informou que autor dos disparos saiu do local e se apresentou espontaneamente na delegacia.

Ele alegou legítima defesa durante o depoimento, entregou a arma usada no crime e deve responder por homicídio em liberdade.