Trabalhadores que se arrependeram de não fazer o saque emergencial do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terão uma nova chance a partir desta segunda-feira (07).

A Caixa Econômica Federal autorizou o pedido de liberação de até R$ 1.045, independentemente da soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo.

Ao todo, 15 milhões de pessoas podem ser contempladas. O prazo para solicitação e saque vai até 31 de dezembro deste ano.

Para receber o saque emergencial FGTS, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados.

Os trabalhadores que ainda não receberam devem acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores, que serão creditados na conta poupança social digital.

Confira os canais de atendimento

> App FGTS

> Site fgts.caixa.gov.br

> Central de Atendimento Telefônico Caixa 111, opção 2

> Internet Banking CAIXA

Em tempo

A Caixa não envia mensagens com solicitação de senhas, dados ou informações pessoais. Também não envia links ou pede confirmação de dispositivo ou acesso à conta por e-mail, SMS ou WhatsApp.

Muitos trabalhadores têm se queixado de fraudes no seu FGTS emergencial.

Depois de conseguir o CPF do trabalhador, o criminoso obtém a senha do Caixa Tem e cadastra um email criado por ele como sendo da vítima. Com esses dados, consegue movimentar os valores, pagar compras e até pagar boletos.

Há duas formas de identificar o golpe: acompanhar extratos do FGTS ou tentar fazer o saque pelo aplicativo Caixa Tem.

O trabalhador que acreditou que não precisaria sacar o crédito feito pelo governo em uma conta aberta em seu nome, sem autorização, poderá nunca perceber que o dinheiro foi subtraído.

Quem descobriu que caiu no golpe deve ir pessoalmente a uma agência da Caixa para contestar o saque indevido. É preciso levar CPF e documento oficial com foto.