Queda de balão com 21 pessoas a bordo deixa 8 mortos em Praia Grande (SC)

Um balão de turismo caiu na manhã deste sábado (21) em Praia Grande, no sul de Santa Catarina, matando oito pessoas, de acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, que atende a ocorrência.

Outras 13 pessoas sobreviveram e já foram encaminhadas para hospitais próximos.

De acordo com os bombeiros, 21 pessoas estavam a bordo, incluindo o piloto. Inicialmente, a corporação informou que se tratava de um grupo de 22 pessoas.

O balão teria caído em uma região de mata. Inicialmente, os bombeiros chegaram a divulgar que ele poderia ter caído em cima de um posto de saúde do município, mas isso não se confirmou.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o balão pegando fogo e despencando no chão.

“Segundo relatos do piloto, que é um dos sobreviventes, iniciou uma chama no interior do cesto e então ele começou a baixar o balão. Quando o balão estava bem próximo ao solo, ele ordenou para que as pessoas pulassem do cesto. Então os passageiros começaram a pular. Algumas não conseguiram pular, o fogo aumentou e o balão acabou caindo”, disse o responsável pela Delegacia de Praia Grande, Tiago Luiz Lemos.

O fogo teria começado, segundo o piloto relatou a Lemos, no maçarico que estava dentro do cesto. “Ele não soube dizer se o maçarico ficou aceso ou se houve uma chama espontânea, mas o fogo teria começado no maçarico”, disse Lemos.

O governador de Santa Catarina, Jorginho Mello (PL), afirmou em uma rede social que “nossa estrutura de resgate já está no local” e que “estamos todos consternados com o acidente”.

Os voos a bordo de balões de ar quente são uma das atividades turísticas na cidade, que fica próxima a uma região de cânions.

Segundo a prefeitura, os voos duram em média de 40 a 50 minutos, de acordo com a condição do tempo na hora do voo. Na manhã deste sábado, o tempo era de céu claro, sem nuvens, em Praia Grande.

Em uma rede social, o presidente Lula (PT) prestou solidariedade às famílias e colocou o governo federal à disposição das vítimas e das forças estaduais e municipais que atuam no resgate e no atendimento aos sobreviventes.

Este não é o primeiro acidente com balão na região. Em janeiro de 2023, um deles caiu entre Praia Grande e São João do Sul, também em Santa Catarina, deixando o piloto e um casal de turistas feridos.

O acidente também causou um incêndio vindo do cilindro de propano do veículo, contido pelos bombeiros.

Em abril do mesmo ano, um balão saiu de Praia Grande e caiu com nove pessoas em Morrinhos do Sul (RS), na divisa entre os dois estados.

Dois passageiros sofreram fraturas, entre eles uma mulher de 37 anos com politraumatismos, incluindo na coluna lombar e no tórax. Todos foram socorridos no local e não houve mortos.

*

VEJA LISTA DE PASSAGEIROS DIVULGADA PELA POLÍCIA

MORTOS

Leandro Luzzi

Leane Elizabeth Herrmann

Leise Herrmann Parizotto

Everaldo da Rocha

Janaina Moreira Soares da Rocha

Fabio Luiz Izycki

Juliane Jacinta Sawicki

Andrei Gabriel de Melo

SOBREVIVENTES

Elvis de Bem Crescêncio (piloto)

Leciane Herrmann Parizotto

Thayse Elaine Broedbeck Batista

Marcel Cunha Batista

Claudia Abreu

Rodrigo de Abreu

Victor Hugo Mondini Correa

Laís Campos Paes

Tassiane Francine Alvarenga

Sabrina Patrício de Souza

Fernando da Silva Veronezi

Leonardo Soares Rocha

Luana da Rocha