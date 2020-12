O final de semana foi de muito sofrimento para um idoso de 68 anos que encontrou o irmão morto, no Parque Calixtópolis, região Sudoeste de Anápolis.

Toda a situação foi descoberta no final da tarde da última sexta-feira (04), depois que ele recebeu a ligação de vizinhos, que estranharam o fato de que Valdete Osternes Rodrigues não aparecia há dias.

Preocupado, o idoso foi com o filho até a casa do irmão e viram que a porta estava trancada. Depois de arrombá-la, entraram no local e encontraram o corpo em uma cadeira.

A idade de Valdete não foi revelada. No entanto, o irmão dele contou que o homem não tinha problemas de saúde, mas fazia muito uso de bebidas alcoólicas.

O corpo estava em avançado estado de decomposição e a suspeita do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é de que o óbito já tivesse ocorrido há pelo menos quatro dias.

O Instituto Médico Legal (IML) esteve no endereço e fez o recolhimento do cadáver. Apenas um laudo da Polícia Cientifica poderá precisar a causa da morte.