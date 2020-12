A influenciadora digital Graciele Lacerda, 40, esposa do cantor Zezé Di Camargo, 58, afirmou que o músico ainda segue se recuperando da morte do pai, Seu Francisco Camargo, que morreu no dia 23 de novembro aos 83 anos, após uma parada cardiorrespiratória.

Em resposta a um seguidor por meio da ferramenta do Story no Instagram, Lacerda disse que o marido está bem, mas “desanimado e pensativo”. “Nessas horas a gente avalia muita coisa, avalia pessoas, situações, valores. Como perdi meu pai, sei exatamente o que ele está sentindo”, escreveu.

Ainda sim, a modelo fitness disse que está do lado do companheiro e procura falar coisas positivas. “Fazendo ele distrair um pouco, mas já já ele volta com tudo”, completou.

Acompanhado da família, Zezé di Camargo se emocionou no enterro do pai, que aconteceu no Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Durante a cerimônia, o artista tocou sanfona em homenagem ao pai. Muito emocionado, ele foi amparado por Graciele Lacerda, e pelas filhas Wanessa Camargo e Camilla Camargo.

Devido ao diagnóstico de Covid-19, Luciano Camargo não compareceu ao enterro do pai. Ele teve que permanecer isolado em sua casa, e lamentou não ter se despedido de Seu Francisco. “Muitas vezes eu fui ao encontro dele, na sensação de que seria o último, que seria a despedida, pois a sua saúde há anos que não era a mesma, mas ele nos surpreendia sempre. Em nosso último encontro, semana passada, eu senti um forte aperto no peito, foi diferente”, afirmou o músico, que pressentiu o adeus ao pai.

De acordo com a nota de falecimento divulgada pelo hospital, da qual a reportagem teve acesso, Seu Francisco morreu às 23h05 em decorrência de instabilidade hemodinâmica e parada cardiorrespiratória. Ele estava internado desde o dia 10 de novembro, quando começou a sentir dores no intestino. Quatro dias depois, ele passou por uma cirurgia de emergência após ser diagnosticado sangramento intestinal.

A história de vida de Francisco José de Camargo se tornou conhecida com o filme “2 Filhos de Francisco – A História de Zezé Di Camargo & Luciano”, de 2005, que contou a história da família. O longa-metragem foi dirigido por Breno Silveira e se tornou a maior bilheteria do cinema nacional até então, com cerca de 5,6 milhões de espectadores.

Nascido em Sítio Novo, no interior de Goiás, Seu Francisco deixou a mulher, Helena Siqueira de Camargo, 75, e oito filhos: Mirosmar José de Camargo (Zezé), Emmanoel José, Marlene José de Camargo, Wellintgton Camargo, Walter José de Camargo, Welson David de Camargo (Luciano), Werley José de Camargo e Luciele de Camargo.