Gêmeos idênticos, Vinícius e Venâncio lançam o primeiro projeto audiovisual da dupla no YouTube, a partir das 19h desta quarta-feira (09).

O “Original e Ao Vivo” traz dez músicas, sendo duas músicas inéditas, além de canções no estilo “pagode” eternizado por Tião Carreiro e Pardinho, além de versões do sertanejo em pot-pourri e as modernas no estilo universitário.

“É um DVD, não dá para falar diferente. Usamos uma tecnologia de ponta nas filmagens, tudo em alta qualidade, 4k! Música no estilo ‘live’ para a galera escutar nos churrascos e resenhas” aconselha Vinícius.

Os irmãos começaram a cantar aos seis anos. Fãs de sertanejo, atualmente eles são estudantes de agronomia e foram finalistas do concurso Novos Talentos da TV Anhanguera, em 2019.

Para acompanhar a transmissão, clique aqui.