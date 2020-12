A família da paulista Giovanna Gabrielle, de 21 anos, tem mobilizado a internet com um pedido emocionante. Eles querem encontrar o celular da jovem para pegar as fotos e outras recordações armazenadas no aparelho.

O objeto desapareceu depois de um acidente, em São Vicente, litoral de São Paulo, no último domingo (06), que acabou tirando a vida de Giovanna e do esposo dela, Thiago Alves, de 28 anos.

O pai da moça alega que está sofrendo muito com a perda. Por isso, com o desejo de recuperar o aparelho com as imagens antigas e recentes da filha, decidiu começar toda essa movimentação.

É que no celular, um J7 preto, haviam muitos registros de momentos felizes que ela passou ao lado da família.

Uma cunhada de Giovanna chegou a reforçar nas redes sociais que é importante que o objeto seja devolvido, já que os parentes já buscaram nas delegacias e nada foi encontrado.

“Ajudem a compartilhar (a informação) até chegar na pessoa que pegou esse celular e para que bata no fundo do coração dela, porque no meio de uma tragédia dessa ainda pensam em pegar as coisas materiais do outros é um absurdo. Peço àqueles que possam ajudar, que compartilhem por favor. O que importa são as fotos!”, disse, nas redes sociais.

O acidente

No carro, estavam Giovanna, o esposo, o filho do casal, de três anos e o irmão de Thiago. A criança e o cunhado sobreviveram.

A polícia de São Vicente confirmou que o motorista perdeu o controle do veículo e acabou colidindo contra um poste.

O cunhado sobrevivente relatou ao G1 que ter salvado o sobrinho é o que está dando fôlego para suportar toda a dor de perder um irmão.

“Eu estava lá no carro e aquilo me destruiu. O que me fortalece é meu sobrinho, porque consegui salvar ele. Só que está muito difícil, dolorido”, lamenta.

Giovanna e Thiago tinham muitos planos e estavam próximos de realizar o sonho da casa própria quando a tragédia aconteceu.

