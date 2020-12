O final da noite desta sexta-feira (11) ficou marcado por uma grande confusão, na Vila Góis, bairro localizado na região Central de Anápolis.

Por volta de 23h30, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma briga de família estaria ocorrendo no meio na rua e que um dos envolvidos estava armado.

No local, a guarnição encontrou uma jovem, de 23 anos, discutindo calorosamente com um primo, de 40. O motivo? O homem teria abaixado as calças para mostrar o órgão genital para a parente.

Não aceitando a situação, ela teria feito uma reclamação, mas o primo também achou ruim e pegou uma faca para fazer ameaças contra a vítima.

Os dois ainda teriam entrado em uma espécie de luta corporal e acabaram ficando com ferimentos pelo corpo. A arma branca, porém, não foi localizada pelos policiais.

A jovem e o primo tiveram de ser levados até a Central de Flagrantes, sendo que o homem foi autuado pelos crimes de ameaça e lesão corporal dolosa.