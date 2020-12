A combinação da falta de saneamento básico com políticas de substituição da força animal continuam gerando imagens chocantes em Anápolis.

Prova disso é uma ocorrência atendida pelo Corpo de Bombeiros na manhã deste domingo (13), no Parque Calixtópolis, bairro periférico da região Sudoeste.

Um cavalo caiu em uma fossa desativada, que, como mostram as imagens, estava tampada apenas com tábuas em uma calçada.

1 de 4 - + 1. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) 29BCEFEB 6590 449D 9E71 0E5B96E0D269 2. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) A045BEA9 B040 4A85 8CE3 F8D4A17ACC10 3. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) 5BDEC494 5470 4B51 8FEE 158B4FE299FB 4. (Foto: Divulgação/ Corpo de Bombeiros) C3D09385 3954 49CA 9D31 B61E4E0BBF7B

O resgate do equino mobilizou ao menos duas equipes da corporação, que retirou o bicho com vida do local.

Os militares também providenciaram o isolamento da fossa e orientaram a proprietária do imóvel a tampar o buraco, já que é grande o risco de que coisa pior aconteça.