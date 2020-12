Uma dupla de jovens, de 27 e 28 anos, foram surpreendidos após uma carona na madrugada deste domingo (13) na Cidade Universitária, bairro da região Nordeste de Anápolis.

Isso porque, depois de embarcar em uma carona com dois desconhecidos, os rapazes foram roubados no fim do trajeto.

Em posse de arma de fogo, os integrantes do carro ameaçaram e agrediram as vítimas e depois roubaram os celulares de ambos.

Os jovens chegaram a recorrer à Polícia Militar (PM), mas pouco pôde ser feito para ajudá-los.

O caso foi registrado pelos policiais, com informações de que o veículo era um Volkswagen Gol, geração 2, da cor cinza. O número da placa não foi memorizado pelas vítimas.

Porém, a falta de mais informações praticamente extingue a possibilidade de sucesso em maiores investigações.

As informações foram registradas e seguem à disposição da polícia em caso de novos desdobramentos no caso.