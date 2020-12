Um novo boletim epidemiológico, atualizando a situação da pandemia do novo coronavírus em Anápolis, foi emitido pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste domingo (13).

Nenhuma morte foi confirmada, pelo terceiro dia consecutivo. Sendo assim, se mantém em 379 o número de vítimas fatais pela doença no município.

Até o momento, duas pessoas faleceram em dezembro.

Isso faz com que a curva de mortes atual se mantenha idêntica a de abril, segundo mês da pandemia na cidade e primeiro a registrar mortes pela Covid-19.

Novos casos

O informe da Semusa também atualizou o número atualizado de contaminados na cidade.

Segundo a pasta, 45 moradores se contaminaram nas últimas 24h, sendo 22 do sexo feminino e 23 do sexo masculino. As idades variam entre 04 e 57 anos.

Ao todo, 17.223 pessoas já testaram positivo para o novo coronavírus e 16.359 se recuperaram.