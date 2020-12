O delegado Manoel Vanderic iniciou nesta quinta-feira (17) a campanha “Adote um Idoso”, para que os velhinhos dos abrigos de Anápolis recebam presentes e afeto no Natal.

Neste ano, a iniciativa abrange duas instituições da cidade: o Monte Sinai, no Industrial Munir Calixto, e o Jesus Cristo é o Senhor, no Sítio de Recreio Jardim Boa Vista.

Ao todo, 48 idosos fizeram pedidos de presentes, que variam entre roupas, calçados, perfumes, relógios e até mesmo doce de leite com queijo.

Os interessados em ajudar precisam escolher o nome de um dos velhinhos, comprar o presente e deixar diretamente no abrigo até o próximo dia 23.

Desta vez, devido à pandemia, não será permitido que os participantes da campanha se encontrem presencialmente com os idosos. Os presentes serão distribuídos em uma ceia interna de Natal.

Antes de comprar os presentes, é necessário acessar a publicação oficial da campanha, no Instagram do delegado, e colocar nos comentários o nome do idoso escolhido.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Manoel Vanderic (@manoelvandericfilho)

A relação dos nomes será atualizada diariamente, de forma que ninguém ganhe presente repetido ou fique sem nenhuma lembrancinha.

Veja os nomes e os pedidos de cada idoso

Abrigo Monte Sinai

Altamiro: 1 calça tactel G

Adair: 2 bermudas tactel M

Feliciano: 1 cinto e 1 chapéu

Carlos:1 relógio

Dalci:1 relógio

Juvenal: 1 relógio

João Machado: 1 tênis 40

Modesto: 1 relógio

Manoel Benedito: 1 cinto e 1 óculos escuro

Manoel Giovanuce: 2 bermudas tactel M

João Moreira: 1 relógio

Antônia: 1 relógio

Geralda: 1 óculos escuro.

Alcina: 1 vestido Florido M

Conceição: 1 correntinha da Nossa Senhora Aparecida

Maria Aparecida: 1 correntinha de Nossa Senhora Aparecida

Marisa: 1 correntinha de Santo Antônio

Carolina Correa: 1 óculos escuro

Carolina Quaresma: 1 lenço para cabeça

Dirce: 1 perfume

Josefa: 6 calcinhas tamanho GG

Maria Silva: 1 perfume

Maria de Lourdes: 1 perfume

Abrigo Jesus Cristo é o Senhor

Aparecida Naira: Conjunto de bermuda estampado

Dora da Cruz: Vestido estampado M

Conceição de Bastos: Conjunto de bermuda estampado M

Cesita Alves da Rocha: Conjunto de saia e blusa G e havaianas 36

Carlos Pescara: Calça de elástico

Cristina M. Mello: Conjunto com manga G

David Martins de Souza: Conjunto de bermuda G

Doralicia da Silva: 1metro e 20 cm de Oxford para fazer um vestido e havaianas 36

Divino Araujo de Faria: Camiseta e bermuda G

Fátima Aprígio dos Reis: Vestido longo estampado G

Francisco Chagas Abreu: Camisa M e calça preta G

Francisco Alves da Silveira: Calça jeans 38 e camiseta P

Linda de Freitas: Vestido estampado M

Laurentino Fernandes da Cunha: Conjunto de bermuda e havaianas 40

Maria Alves dos Santos: Conjunto de saia GG

Nativalda Silva gama: Calça jeans 44 e blusa M

Paulo Roberto Galdino: Calça jeans 44 camiseta M

Sebastião Pires Batista: Calça de elástico M e 1 camisa branca M e doce de leite e 1 queijo

Sebastião augusto Bezerra: Calça jeans 46 e camiseta G

Vicente Rosa Subrinho: Calça jeans 46 e camiseta M

Vicenca Roma da Silva: Vestido estampado grande e havaianas 37

Vitor Luiz Lopes: Calça de elástico e camiseta M

Nicanor Balduíno: Calça preta social e camisa M

Maria Inês Balduíno: Calça jeans 40 e blusa M

Doraci Gomes: Vestido estampado M com manga e havaianas 37