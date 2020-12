A Enel iniciou nesta segunda-feira (21) em Anápolis o “Ecoenel”, projeto da empresa de coleta de resíduos recicláveis.

Foram escolhidos os seguintes condomínios: Village Cardoso, Avenida Parque, Residencial São Francisco, Royal Garden e Sol Nascente.

De acordo com a Enel, a execução do Econel em Anápolis será feita em parceria com o reciclador Recifer Metais.

O projeto troca recicláveis como papel, baldes e bacias, papelão, garrafas PET, alumínio batido, latinhas de alumínio, plástico mole branco e plástico colorido, sucata de ferro e embalagens tetra pak por bônus na conta de energia dos clientes.

Cada resíduo tem seu valor em quilo, unidade ou litro, que é convertido em bônus na unidade consumidora informada.

É possível participar da iniciativa mesmo não morando em um dos condomínios escolhidos.

Passo a passo

Para participar, o interessado precisa se cadastrar em um dos ecoponto com a conta de energia e escolher o número da unidade consumidora que receberá o bônus, que também pode ser doado a uma instituição de caridade.

Em seguida, o cliente recebe o cartão do Ecoenel, que funciona como cadastro no programa.

Depois disso, basta levar os resíduos previamente separados por tipo. Os resíduos são pesados e o valor em bônus é creditado na conta de energia. Caso o valor da bonificação seja superior ao total da conta, o excedente é creditado automaticamente na fatura seguinte.