Esta segunda-feira (21) foi de muita angústia e sofrimento para uma comerciante, de 39 anos, que teve o veículo furtado, na Vila São Joaquim, região Sudoeste de Anápolis.

Ela acionou a Polícia Militar por volta das 15h e contou que é dona de um verdurão. No início do expediente, estacionou uma Saveiro ao lado do estabelecimento e depois percebeu que não estava mais lá.

Cerca de duas horas depois, os agentes receberam outro chamado para atender um possível acidente nas proximidades do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA).

No local, constataram que o veículo envolvido era o da comerciante. O automóvel estava abandonado e com a parte traseira completamente destruída.

Os autores do furto não deixaram nenhum vestígio para trás e restou aos policiais apenas entregar o carro de volta para a vítima e orientá-la a retirar o registro de furto na Central de Flagrantes.