Lucca Chaves Machado, de 19 anos, era o motociclista que morreu na tarde desta quarta-feira (23) em cima do viaduto da Avenida Brasil com a Avenida Goiás, no Centro de Anápolis.

O jovem colidiu com dois carros de passeio e não resistiu aos ferimentos.

O óbito foi confirmado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local.

A reportagem do Portal 6 não conseguiu confirmar se o rapaz havia feito alguma manobra arriscada ao passar pelo elevado.

A Polícia Militar já isolou a área para a chegada do Instituto Médico Legal (IML).

Como de praxe, a investigação do acidente deve ficar sob a responsabilidade da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (DICT) de Anápolis.

Mais informações a qualquer momento.