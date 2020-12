Após um início de semana sem óbitos por Covid-19, Anápolis volta a registrar mortes pela doença nesta quarta-feira (23).

Conforme o boletim informativo da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), dessa vez foram quatro idosos que perderam a vida: um homem de 78 anos que faleceu no dia 21 na UPA da Vila Esperança; uma mulher de 84 anos que foi a óbito no dia 22; uma mulher de 64 anos e um homem de 67 anos que morreram hoje.

Com exceção do primeiro caso, que estava internado na UPA da Vila Esperança, as demais vítimas estavam na UTI do Centro de Internação Norma Pizzari.

Nas últimas 24h, um total de 40 novos pacientes com idades entre 14 e 88 anos foram contabilizados pela pasta

Desde o início da pandemia, quase 18 mil pessoas testaram positivo para Covid-19 na cidade. A maioria (16.799) já está livre da doença.