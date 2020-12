Dois estabelecimentos da Vila Jaiara, bairro da região Norte de Anápolis, foram interditados na última sexta-feira (25), feriado de Natal.

Após denúncias de que estavam cometendo irregularidades, o bares e disk cervejas Zero Grau e o SOS Bebidas, na Avenida Fernando Costa, receberam visitas da Polícia Militar (PM) e Postura Municipal.

O Portal 6 apurou que o primeiro estava ignorando o decreto municipal de enfrentamento à Covid-19 e autorizando aglomerações com a união de mesas.

Já o segundo permitiu algazarra e som automotivo, ações que violam o Código de Posturas no que diz respeito à perturbação de sossego público.

Agora, para voltar a reabrir as portas, os dois estabelecimentos terão de assinar um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com a Postura se comprometendo a cumprir com a legislação municipal.