Um dia após o Natal, no sábado (26), uma cena nada agradável foi registrada no McDonald’s de Ribeirão Preto, cidade do interior de São Paulo, por conta de catchup.

Isso porque um homem, identificado como Luiz Rodrigo Franco Zucoloto, se enfureceu com os funcionários do local depois que o lanche dele foi entregue após sem os saches.

Ele ficou irritado e começou a proferir palavras de baixo calão contra todos, inclusive para os demais clientes.

Depois de sair do local, estranhamente, o rapaz retornou ainda mais furioso e atirou o sanduíche no rosto do atendente.

Outra cena constrangedora também foi registrada no estacionamento, em que ele bate-boca com outro colaborador da empresa de fast-food.

Da serie mais um passando vergonha na minha cidade:

O valentão que brigou pq acabou o ketchup. Dono de uma barbearia em Ribeirão Preto. O cara se achou no direito de dar esse chilique de criança pic.twitter.com/JjN10KqxpO — Bob Fernandes Vieira (@Bob_fev97) December 27, 2020

Entrevista

Luiz Rodrigo concedeu entrevista ao Portal G1 e tentou justificar o porquê do barraco.

Segundo ele, o motivo da fúria foi porque ele considerou o atendimento do McDonald’s desrespeitoso.

“Eu falei que já que não tinha o catchup, que eu queria que devolvesse o dinheiro. Aí o gerente falou pra mim que ele não era obrigado a fornecer catchup. Eu falei ‘como não? Qualquer lanchonete de esquina te dá catchup, maionese, tudo, e vocês que são uma potência não querem me dar catchup’?”, disse ao veículo.

Após a repercussão do caso, o homem alega estar recebendo ameaças, mas não pretende registrar o boletim de ocorrência por medo de ser linchado.

O McDonald’s também não procurou a polícia e apenas emitiu uma nota em relatando que ‘preserva pela integridade dos funcionários e pelo bom ambiente’.