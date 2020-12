Uma jovem de 21 anos está entre as quatro novas vítimas fatais da Covid-19 em Anápolis. A informação consta no boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira (30).

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), o falecimento ocorreu ontem (29) no Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves.

Os demais óbitos notificados à pasta são de uma idosa de 83 anos, que faleceu no dia 24; uma de 72, que também morreu ontem (29); e de um senhor de 77, que não resistiu hoje (30).

Com esse acréscimo, Anápolis passa a contabilizar o total de 392 vidas perdidas para doença desde o início da pandemia.

Nas últimas 24h, 67 moradores receberam diagnóstico laboratorial de Covid-19 positivo: 41 do sexo feminino, com idade entre 15 e 91 anos, e 26 do sexo masculino, de sete a 81 anos.

A Semusa diz que do acumulado de 18.127 casos confirmados, 17.045 se referem à pacientes que já estão “recuperados” da doença.