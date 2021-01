Uma situação complicada foi registrada pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (1º), na Avenida Ayrton Senna da Silva, no Parque Brasília 1ª Etapa, em Anápolis.

Chovia muito e a corporação estava em patrulhamento pelo bairro quando viu populares tentando chamar atenção para um veículo que trafegava pela via em atitude suspeita.

Quando se aproximou para uma abordagem, os policiais flagraram o motorista, de 38 anos, socando a companheira no banco do passageiro. Ela tem 37 anos e estava com um bebe de colo que chorava muito.

Atrás havia uma outra criança que também estava bastante assustada e gritava todo o tempo por socorro.

Assim que começaram a conversar com o condutor do carro, perceberam que o homem apresentava todos os sinais de embriaguez. No carro, inclusive, foram encontradas latinhas vazias de cerveja.

Com medo, a mulher ainda tentou negar que havia apanhado. Porém, apresentava vários machucados e a criança que estava com ela confirmou as agressões.

Levado até o posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro. Também resistiu a prisão e os policiais tiveram que pedir reforço e usar da força física para algemá-lo.

O homem foi encaminhado até a Central de Flagrantes e está à disposição da Justiça para responder por lesão corporal dolosa, no âmbito da violência doméstica, e embriaguez ao volante.