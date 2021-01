Policiais militares tiveram de se deslocar até o Bairro de Lourdes, na região Leste de Anápolis, nesta sexta-feira (1º), para socorrer uma mulher, de 39 anos, e a filhinha dela, de oito meses, que estavam feridas.

No endereço, a vítima contou que já tinha acionado uma viatura mais cedo porque foi agredida, juntamente com a bebê, pelo marido, de 44 anos, durante uma crise de ciúmes. A garotinha apresentava hematomas na cabeça quando a equipe chegou.

Ao perceber que a corporação havia sido chamada, o suspeito fugiu da casa e, como não haviam informações sobre o paradeiro dele, a mulher foi orientada a buscar abrigo na casa do irmão para ficar em segurança.

O sossego não durou. Horas depois, o marido da vítima foi até o local em que ela estava com a garotinha e tentou arrombar o portão para tirar satisfações.

Desta vez, os policiais iniciaram um patrulhamento de imediato e conseguiram localizá-lo. Ele estava com algumas lesões pelo corpo, em decorrência do momento que quis invadir a casa do cunhado.

Todos os envolvidos precisaram ser levados até a Central de Flagrantes para prestar esclarecimentos.

Durante todo o caminho, o homem ainda xingou a esposa com vários palavrões e ofendeu os policiais, afirmando que não eram capazes de prender bandidos.

Ele foi autuado por lesão corporal dolosa e desacato e está à disposição do Poder Judiciário.