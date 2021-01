Uma dupla de assaltantes decidiu invadir uma residência em Jataí, cidade localizada no interior de Goiás, na última terça-feira (20) e acabou viralizando nas redes sociais.

Conhecidos agora como “facção carinhosa”, os amigos foram flagrados pelas câmeras de seguranças pegando um cachorrinho no colo e acariciando o animal durante o furto.

A dona da casa confirmou ao G1 que estava viajando com a família no dia do ocorrido, e que quando retornou, encontrou a residência completamente revirada.

Ao analisar as imagens de segurança acabou percebendo uma situação curiosa. Um dos integrantes, que não teve a identidade divulgada, interrompeu o crime por instantes, se abaixou, pegou o cachorro e o colocou nos braços.

Com os rostos expostos, o trabalho da Polícia Militar foi facilitado e eles acabaram sendo encontrados e presos no dia seguinte.

Junto dos rapazes também foram recuperados dois computadores, um aparelho de som, entre outros pertences da mulher.

A dupla já bastante encrencada acabou confessando o paradeiro do carro que usaram na noite do crime.

Assista:

Em Goiás, ladrões são surpreendidos ao roubar casa e encontrar cãozinho carente pic.twitter.com/OUrdqNJJPn — Portal 6 (@portal6anapolis) January 2, 2021