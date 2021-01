A madrugada deste sábado (02) foi de muito trabalho para as equipes do 28º BPM, que tiveram de montar uma força-tarefa e acabar com uma festa clandestina, em uma chácara de Interlândia, distrito de Anápolis.

A reportagem do Portal 6 apurou que o evento, batizado como “Réveillon #ARessaca” não chegou a ser divulgada em redes sociais pela organização.

No entanto, um flyer (panfleto de divulgação) acabou chegando nas mãos dos policiais, mostrando que o evento seria regado à bebidas alcoólicas e som automotivo.

Mulheres entravam gratuitamente, enquanto os homens tinham de desembolsar R$ 20.

Com objetivo de manter a festa totalmente em sigilo, havia no material a informação de que apenas às 22h da sexta (1º) a localização seria enviada aos convidados.

Após obter o endereço, sete equipes policiais se deslocaram até a chácara. Ao todo, encontraram mais de 100 pessoas desrespeitando os protocolos de segurança contra a disseminação da Covid-19.

Todos compartilhavam uma pequena pista de dança e, além do excesso de bebidas alcoólicas e músicas extremamente altas, alguns ainda faziam uso de maconha e loló.

A festa foi encerrada assim que os policiais conseguiram realizar todas as abordagens e três termos circunstanciados de ocorrência (TCO) tiveram de ser registrados por infração de determinações do Poder Pública para impedir a propagação da Covid-19, perturbação de sossego e posse de drogas para consumo pessoal.

Todos os convidados foram liberados no local para voltarem para casa e um carro ainda precisou ser encaminhado ao Centro Pátio.