O Centro de Inserção Social Monsenhor Luiz Ilc, a cadeia pública de Anápolis, ganha um novo ocupante nesta segunda-feira (04).

Se trata de um homem de 32 anos, que foi preso em flagrante no domingo (03), após invadir a casa da ex-companheira, de 28 anos, na Vila Santa Maria de Nazareth, região Central de Anápolis.

A vítima foi quem acionou a Polícia Militar e contou que ele foi até a casa para pegar os dois filhos pequenos que têm juntos. Porém, depois de colocá-los no carro, os deixou sozinhos e pulou o muro da residência.

Alterado, o homem acabou quebrando algumas telhas e ainda teria arrombado a porta da sala e tentado fazer o mesmo com a do banheiro, onde a jovem estava trancada com o amásio, de 31 anos.

O ex-marido ainda teria feito ameaças, dizendo que pegaria os dois. Antes de ir embora, ainda pegou o celular do novo companheiro da vítima.

Quando os policiais chegaram, o suspeito ainda estava na porta da residência. Ao avistar a viatura, entrou na caminhonete e tentou fugir.

Uma perseguição teve de ser iniciada e o homem acabou sendo abordado no bairro Jundiaí. As duas crianças ainda estavam com ele, em pé, sem nenhuma proteção dentro do veículo.

A jovem ainda relatou que, no último mês de outubro, um dos filhos, de apenas um ano e 11 meses, passou um tempo com o pai e voltou para casa com o punho quebrado e um olho roxo.

O homem foi autuado pelos crimes de ameaça, violação de domicilio, furto, dano e direção perigosa em via pública.