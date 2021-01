Já recebeu alta hospitalar o garotinho de três anos que precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, neste domingo (03), após ser vítima de atropelamento, no bairro de Lourdes, região Leste de Anápolis.

A informação foi confirmada ao Portal 6, na manhã desta segunda (04), pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). A criança recebeu todos os atendimentos necessários na UPA Pediátrica.

O caso ocorreu por volta de 15h20 e a reportagem apurou que o pai do menino estava capinando a porta de casa quando o filho repentinamente saiu correndo para a rua.

Um carro passava pela via no mesmo momento e acabou atingindo a criança. O motorista, que é conhecido da família, permaneceu todo o tempo no local para prestar assistência.

Quando os bombeiros chegaram, o garotinho estava dentro de casa, nos braços do pai, e ainda chorava devido ao susto.

Como apresentava escoriações no joelho, a criança foi estabilizada pela equipe e levada para receber uma avaliação médica. A Polícia Militar também chegou a ser acionada e acompanhou o caso.